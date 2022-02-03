Общество

Волонтеров для работы над проектом «Солдаты Победы» ищут в Псковской области

Волонтеров для работы над проектом «Солдаты Победы» ищут в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском городском молодежном центре.

Псковский городской молодежный центр с 2013 года принимает активное участие в проекте «Солдаты Победы», который собирает добровольцев для обработки и заполнения учетных карт в военкомате. На сегодняшний день подготовлено более 4 000 анкет участников Великой Отечественной войны.

Волонтеров, изъявивших желание принять участие в акции, будет курировать сотрудник молодежного центра. Чтобы стать добровольцем необходимо иметь желание, время, аккуратный и читабельный почерк, готовность к монотонной работе, подходить к труду внимательно и ответственно.

В свою очередь в качестве поощрения молодежный центр предлагает: проставление количества часов в волонтерскую книжку, вручение благодарственных писем от администрации города Пскова и молодежного центра, а также получение опыта работы с военным архивом.

Для того, чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить анкету или подать заявку на портале «Добро». Помимо этого, все желающие могут увековечить воспоминания о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Для этого необходимо направить их истории, фотографии и документы на электронный адрес: soldatypobedypskov@mail.ru. Также принести все необходимое можно в библиотеку «Родник» (ул. Труда, 20).