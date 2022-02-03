Общество

20 тысяч машино-часов аренды спецтехники заказал завод «Титан-Полимер» у псковской организации

20 тысяч машино-часов аренды строительной спецтехники заказал завод «Титан-Полимер» у псковской компании «МетАвтоСтрой». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

«Ни одна стройка не может обойтись без использования строительной техники. Предоставляющая спецтехнику в аренду псковская компания "МетАвтоСтрой" работает с заводом "Титан-Полимер" с самого начала строительства. Машины и операторы присутствуют на строительной площадке на всех этапах строительства: от забора первых проб грунта и установки ангара до подвоза балок и монтажа оборудования», - отметили в пресс-службе.

При строительстве завода «Титан-Полимер» требуются автокраны, манипуляторы, автовышки, самосвалы и экскаваторы. На стройке необходим большой объем земельных работ, доставки и транспортировки строительных материалов, перемещение грунтов, погрузо-разгрузочные и монтажные работы.

«Только на сегодняшний день на строительной площадке задействовано 25 единиц спецтехники . Это самая крупная стройка в регионе и на данный момент наше основное направление работы», - подчеркнул директор ООО «МетАвтоСтрой» Александр Щеткин.



Так, объем заказанных услуг только в 2021 году составил более 20 тысяч машино-часов аренды. Общая сумма оплаченных услуг с начала строительства составила более 30 миллионов рублей.