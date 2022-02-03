Общество

В Великих Луках почтили память Героя Советского Союза Александра Матросова

В Великих Луках почтили память Героя Советского Союза Александра Матросова 5 февраля. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в Instagram.

Фото здесь и далее: Instargam-аккаунт Николай Козловского

«Cегодня отмечается 98 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, - отметил Николай Козловский. - Отважный красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады, которому на момент героической гибели было всего 19 лет... Ценой собственной жизни рядовой Александр Матросов обеспечил взятие высоты и спас своих товарищей. Его подвиг вошел в историю Великой Отечественной войны как "подвиг Матросова"».

Николай Козловский подчеркнул, что легендарный рядовой стал примером мужества, решительности, самопожертвования для сотен бойцов и командиров, которые так же, как Александр Матросов, «шагнули в бессмертие» во имя Победы и во имя свободы Родины.

«Мы будем вечно помнить о великой силе духа и стойкости героев Великой Отечественной войны. В память о Герое Советского Союза Александре Матросове вместе с коллегами возложили цветы и венки к его величественному монументу», - добавил глава Великих Лук.

28 февраля 1943 года 2-ой батальон получил приказ атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки Локнянского района Калининской области (со 2 октября 1957 года — Псковской области). Как только советские солдаты пришли в лес и вышли на опушку, они попали под сильный огонь противника — три пулемета в ДЗОТах перекрывали подступы к деревне. На подавление огневых точек были высланы штурмовые группы по два человека. Один пулемет подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков; второй ДЗОТ уничтожила другая группа бронебойщиков, но пулемет из третьего ДЗОТа продолжал простреливать всю лощину перед деревней. Попытки подавить его не увенчались успехом. Тогда в сторону ДЗОТа поползли красноармейцы Петр Александрович Огурцов и Александр Матросов. На подступах к ДЗОТу Огурцов был тяжело ранен, и Матросов принял решение завершить операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемет замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, из ДЗОТа вновь был открыт огонь. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к ДЗОТу и своим телом закрыл амбразуру. Ценой своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделения.