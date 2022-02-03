Общество

Горячую линию по работе регионального портала записи к врачу откроют 7 февраля

Горячую линию по работе регионального портала записи к врачу k-vrachu.pskov.ru откроют 7 февраля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

«В целом он (портал - ред.) работает сейчас нормально, продолжается подключение отдельных медицинских учреждений. На это понадобится примерно 1-2 недели. Обратите внимание, что в Пскове и в Великих Луках плановая медицинская помощь сейчас ограничена в силу эпидситуации. В этих городах записаться к врачу через портал сейчас невозможно. Мы также откроем линию поддержки по работе портала (8 8112 20 11 26). Заработает она с понедельника», - рассказал глава региона.

Губернатор также отметил, что многие люди жалуются на то, что не могут дозвониться в поликлинику или дождаться врача на дом. «В этой части система здравоохранения, действительно, захлестнула волна вызовов, с которыми не всегда удается справляться оперативно. О возможности такого развития событий мы неоднократно предупреждали, когда призывали вакцинироваться. Тем не менее с проблемой работаем. На прошедшем оперштабе Марина Валерьевна Гаращенко (председатель областного комитета по здравоохранению - ред.) представляла комплекс мер, которые позволят лучше справляться с пиковой нагрузкой. Рассчитываю, что это снимет остроту вопроса», - добавил он.