Астрономы-любители сняли таймлапс северного сияния в Псковской области

Астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов снял таймлапс северного сияния над деревней Черняковицы Псковского района. Видео опубликовано в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: Петр Митрофанов
Северное сияние в Псковской области наблюдалось в ночь на 5 февраля.
Видео: Сергей Попов
Кроме того, таймлапс северного сияния снял астроном-любитель, фотограф Сергей Попов.
Напомним, северным сиянием называют свечение верхних слоев атмосферы Земли, вызванное движением заряженных частиц солнечного ветра в магнитном поле планеты.