Общество

Число тяжело больных COVID-19 детей в псковской инфекционке невысокое - главврач

Доля тяжелых форм среди заболевших коронавирусом детей в Псковской областной детской клинической больнице невысокая. Об этом, отвечая на вопрос подписчика в Instagram, сообщила главный врач Псковской инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

«Доля тяжелых форм среди детей невысокая, но есть», - написала она.

Ранее председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила, что на лечении в Псковской областной детской клинической больнице находится новорожденный ребенок с диагнозом COVID-19.

Смотрите также Новорожденный ребенок с диагнозом COVID-19 находится в псковской инфекционке

Напомним, более 170 детей привились от коронавируса в Псковской области вакциной «Спутник М».