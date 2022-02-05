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Общество

Число тяжело больных COVID-19 детей в псковской инфекционке невысокое - главврач

06.02.2022 14:50|ПсковКомментариев: 0

Доля тяжелых форм среди заболевших коронавирусом детей в Псковской областной детской клинической больнице невысокая. Об этом, отвечая на вопрос подписчика в Instagram, сообщила главный врач Псковской инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

«Доля тяжелых форм среди детей невысокая, но есть», - написала она.

Ранее председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила, что на лечении в Псковской областной детской клинической больнице находится новорожденный ребенок с диагнозом COVID-19.

 
Напомним, более 170 детей привились от коронавируса в Псковской области вакциной «Спутник М».
Теги: #статистика #коронавирус #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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