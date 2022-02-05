Число тяжело больных COVID-19 детей в псковской инфекционке невысокое - главврач

Доля тяжелых форм среди заболевших коронавирусом детей в Псковской областной детской клинической больнице невысокая. Об этом, отвечая на вопрос подписчика в Instagram, сообщила главный врач Псковской инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.
«Доля тяжелых форм среди детей невысокая, но есть», - написала она.
Ранее председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила, что на лечении в Псковской областной детской клинической больнице находится новорожденный ребенок с диагнозом COVID-19.