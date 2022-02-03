Общество

Новорожденный ребенок с диагнозом COVID-19 находится в псковской инфекционке

Новорожденный ребенок с диагнозом COVID-19 находится на лечении в Псковской областной детской клинической больнице. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 4 февраля, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Один ребенок находится на лечении в Псковской областной детской клинической больнице. Это новорожденный ребенок, сразу после родов он был переведен на лечение», - сказала Марина Гаращенко.

Она отметила, что в областной инфекционной больнице находятся 384 пациента, их них 44 ребенка. При этом в структуре инфекционки есть около 60 коек, предусмотренных для детей.