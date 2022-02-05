Общество

Необходимость ревакцинации полным курсом «Спутника V» объяснила Анастасия Повторейко

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко объяснила жителям Псковской области необходимость ревакцинации полным курсом «Спутника V».

Об этом Анастасия Повторейко рассказала в своем Instagram-аккаунте, отвечая на вопросы подписчиков.

«Вакцинироваться полным курсом "Спутника V" необходимо для создания стойкого, напряженного иммунитета. Людям старше 65 лет и имеющим сопутствующие заболевания при второй ревакцинации имеет смысл получить два компонента препарата, а всем остальным следует ввести "Спутник Лайт"», - пояснила врач.

Ранее Анастасия Повторейко рекомендовала псковичам ревакцинироваться полным курсом «Спутника V» после вакцинации «Спутником Лайт».