Общество

«Беседка»: Псковский волк нам не товарищ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 7 февраля. Гостем студии стал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

Ключевая тема выпуска: «Псковский волк нам не товарищ. Ситуация с регулированием численности популяции волков в Псковской области».

С конца прошлого года в соцсетях регулярно публикуются сообщения о появлении волков в тех или иных населенных пунктах — сначала волчью стаю видели у мусорных контейнеров в деревне Гверздонь Псковского района, а пару недель назад волки атаковали Пушкинские Горы. Что происходит? Волки аномально размножились? Что их гонит в деревни и города? Что делается для регулирования численности?

Кроме «волчьей» темы ведущий Дмитрий Иванов обсудил с Виктором Мусатовым нововведения, которые ждут охотников в этом году, вопросы регулирования рыбного промысла и лесопользования.