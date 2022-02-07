Общество

Благодаря «Елке желаний» 117 детей в Пскове получили новогодние подарки

Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги благотворительного проекта «Елка желаний», который проводился совместно с фондом продовольствия «Русь» в нескольких городах Северо-Западного федерального округа. В рамках акции подарки получили 117 детей в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе торговой сети.

Всего благодаря «Елке желаний» новогодние подарки получили 645 детей из нуждающихся семей Северо-Западного федерального. Собранные гостями и сотрудниками «Пятерочки» презенты уже передали подопечным региональных отделений фонда «Русь». Кроме того, подарки получили дети из некоммерческих организаций - прихода собора в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Твери и Центра социальной помощи семье и детям в Калиниграде. Подарки получили семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации - малообеспеченные, многодетные, неполные семьи и семьи с детьми-инвалидами.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходила с 1 по 25 декабря 2021 года в 73 магазинах «Пятерочка» в разных городах СЗФО: Пскове, Санкт-Петербурге, Твери и Калининграде. Специальные новогодние елки украсили открытками с письмами детей Деду Морозу. Каждая содержала рассказ ребенка о себе, а также описание желаемого подарка.

Для исполнения детских мечт достаточно было выбрать одну или несколько открыток на елке, купить указанные подарки и передать их сотрудникам «Пятерочки». В Пскове таких открыток было 117. Среди желаемых подарков дети указывали игрушки, необходимые предметы для школы и даже домашних питомцев.

«Новогодние праздники – это время чудес, когда под елкой каждый ребенок мечтает найти свой желанный подарок. Мы искренне верим, что волшебником может стать каждый, а совершать добрые поступки просто и приятно! Именно поэтому в нашей торговой сети регулярно проходят такие социальные акции, чтобы каждый из гостей смог почувствовать себя сопричастным и подарить частичку чуда тому, кто в этом особенно нуждается», - прокомментировала начальник отдела маркетинга торговой сети «Пятерочка» макрорегиона «Северо-Запад» Мария Прямухина.