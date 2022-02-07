Общество

«Постскриптум»: Об Олимпиаде, чуждых идеях и наказании за порчу вакцин. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 7 февраля.

Как обычно, ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова обсудили актуальные темы прошедшей недели. На этот раз в центре их внимания – начало Зимних Олимпийских игр в Китае, резкий рост заболевших коронавирусом, развязка ситуации с порчей вакцин от коронавируса в ГП «Фармация», недавний пожар на складах «Псков-Полимера».

Кроме того, ведущие обсудили тему вакцинации подростков от COVID-19, внесенный в Госдуму законопроект об отказе от уничтожения конфискованного продовольствия и реестры традиционных ценностей и чуждых идей, составленные Минкультом.