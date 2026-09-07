Стартовало голосование за обеспечение деревень Псковской области связью

Началось голосование за подключение в 2027 году малых населенных пунктов — от 100 до тысячи человек — к сотовой связи и 4G-интернету в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

Как отметил губернатор области, где именно будут установлены новые базовые станции — решают участники голосования. Можно поддержать свой населенный пункт или тот, где живут близкие, родственники и друзья.

Принять участие может любой гражданин России старше 18 лет, имеющий регистрацию в Псковской области. Проголосовать можно онлайн на портале «Госуслуги» или по почте: можно направить индивидуальное или коллективное письмо в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2., в котором нужно указать ФИО, адрес регистрации и населенный пункт, где требуется связь.

Голосование продлится до 8 ноября включительно.

«Благодаря УЦН 2.0 в регионе мы уже обеспечили связью более 70 малых населенных пунктов региона», — отметил Михаил Ведерников.

Программа отвечает задачам президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».