Воспитатель из Пыталово представляет область на профессиональном конкурсе в Липецке

Испытания V Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» стартовал в Липецке сегодня, 7 сентября. Псковскую область на конкурсе представляет старший воспитатель детского сада №1 города Пыталово Ирина Федорова. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Вера Кондратьева / Мах

В конкурсе принимает участие 131 педагог из 87 регионов России: 85 учителей и 46 воспитателей дошкольных образовательных организаций.

Юбилейный сезон открывает программа «Методическая мастерская». Участники представят свои педагогические идеи, авторские разработки и профессиональные решения, проверенные практикой.

Вера Кондратьева отметила, что представителя Псковской области сопровождает, поддерживает и вдохновляет руководитель того же детского сада Елена Степанова.

«Пожелаем нашему педагогу удачи и успехов на конкурсе!» — заключила глава Пыталовского округа.

Организатором конкурса выступило Министерство просвещения Российской Федерации, оператором — Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации.