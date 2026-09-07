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Псковичи поддержали инициативы ЛДПР за помощь семьям: 560 тысяч голосов собрано по всей России

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Митинг ЛДПР, посвященный Всероссийскому дню сбора подписей за реальную поддержку российских семей, прошел в Псковской области 5 сентября. 

По словам координатора регионального отделения партии Антона Минаков, за всё время подписной кампании ЛДПР собрала уже более полумиллиона тысяч подписей по всей стране.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение ЛДПР

Одно из ключевых предложений подписной кампании ЛДПР — программа «Народная ипотека» под 3% годовых. Она позволит молодым специалистам и тем, кто планирует создать семью, приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке либо построить собственный дом.

«Самая большая проблема Псковской области — демография, и ЛДПР предлагает решительные шаги для ее решения: от народной ипотеки под 3% до выплаты алиментов государством, если родитель уклоняется от обязательств. Все средства бюджета должны идти на поддержку граждан России! Наше государство должно тратить деньги на нас, местных жителей, а не приезжих мигрантов», - отметил Антон Минаков.

Также ЛДПР настаивает на отмене формальных критериев при назначении пособий, заработной плате для неработающих родителей в многодетных семьях, государственных алиментах не ниже МРОТ для одиноких родителей и приоритетной поддержке российских семей, а не иностранцев.

Как отметили в ЛДПР, уровень жизни российских семей с детьми остается низким, а меры поддержки родителей — формальными. Покупка собственного жилья по-прежнему недоступна для большинства граждан, получить пособие с каждым днем все сложнее из-за бюрократии, а отказы в материальной помощи, как правило, не имеют под собой никаких оснований. Отсутствие государственной поддержки приводит к тому, что многие семьи откладывают рождение детей или отказываются от них вовсе.

 

В ЛДПР отмечают — сейчас как никогда необходимы решительные шаги, а государственная помощь семьям должна быть действенной и эффективной. Голоса людей из регионов страны должны быть услышаны, подчеркнули в региональном отделении. 

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

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