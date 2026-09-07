Псковичам напомнили о возможности закрыть больничный онлайн

Жители Псковской области могут использовать медицинские сервисы в мессенджере MAX, чтобы оформить запись к врачу, получить видеоконсультацию, закрыть больничный лист онлайн и продлить рецепт на льготные лекарства без визита в больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Изображение: министерство здравоохранения Псковской области

«С медицинскими сервисами в мессенджере MAX забота о здоровье стала максимально удобной. Больше не нужно тратить время на очереди, теперь жители могут записаться к врачу в пару кликов, получить видеоконсультацию специалиста, закрыть больничный лист онлайн и продлить рецепт на льготные лекарства без визита в больницу», - напомнили в министерстве.

Пациенты могут оформить запись к врачу по ссылке, получить телемедицинскую консультацию тут.