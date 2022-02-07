Общество

Борис Елкин и Елена Полонская вошли в десятку самых цитируемых градоначальников в СЗФО

Глава администрации города Пскова Борис Елкин и глава Пскова Елена Полонская по итогам января 2022 года вошли в топ-10 рейтинга компании «Медиалогия», в котором представлены первые лица столиц субъектов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

По медиаиндексу* «Медиалогии» Борис Елкин вышел на показатель 5 109,1 и получил третье место. Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СЗФО в январе также стали Владимир Любарский (Петрозаводск) и Сергей Воропанов (Вологда). Их показатели - 5 563 и 5 398 соответственно.

В рейтинг также вошла глава администрации города Пскова Елена Полонская. Она заняла седьмое место с индексом 1 226.

*Медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение Медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

При расчете Медиаиндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта. Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.