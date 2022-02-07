Общество

Природоохранная прокуратура проводит проверку в акватории Чудского озера

Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту проведения работ в границах береговой полосы и акватории Чудского озера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Природоохранный прокурор инициировал проведение проверки в связи с публикациями в интернете и социальных сетях информации о нарушении требований водоохранного и земельного законодательства при проведении работ в границах береговой полосы и акватории Чудского озера.

Сотрудники специализированной прокуратуры выезжали на место, истребовали материалы и документы. На сегодняшний день проверка еще не завершилась.