Общество

Особые дети в Островском районе смастерили валентинки

Мастер-класс для детей с ограниченными возможностями организовали волонтеры в островском отделении ПОООМС «Дети – наше будущее», в центре «Остров добрых сердец», в преддверии Дня влюбленных, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Занятие для особенных детей провели ученики школы №7 города Острова. «Ребята очень хорошо подготовились! Сделали предварительно заготовки для мастер-класса по изготовлению валентинок. Сами показывали детям этапы изготовления», – рассказала руководитель центра Елена Климец.

«Мы всегда рады такому сотрудничеству. Дети учатся общаться с особенными детьми. Видят своими глазами, что это такие же дети, они так же хотят играть и общаться со сверстниками. В этих отношениях много доброты, а это главное! Мы говорим спасибо ребятам, учителю и родителям, что прививают детям понятие того, что все мы разные», – отметила она.

Она выразила надежду, что в обычной жизни волонтеры тоже не пройдут мимо людей и детей, которым нужна помощь, которых порой надо «защитить от злых и неумных людей».

Кроме того, в социальном центре «Остров добрых сердец» регулярно проходят мастер-классы по выжиганию. «Выжигание по дереву – это самый популярный урок у детей. Наставник Александр всегда во всем поможет и подскажет. Спокойствие и знание дела позволяют проводить занятия интересно и познавательно. Приходят и завсегдатаи, и новые ребята. Мы всегда рады, что к нам приходят новые друзья!» – пояснила Елена Климец.

Также в социальном центре проходят дни рождения для особенных детей, добавили в центре. Волонтеры отделения «Особые дети – могут» выступают в роли аниматоров, придумывают и проводят сказочное костюмированное шоу для именинников и гостей.

«Любовь и теплота витают в воздухе. На душе - умиротворение. Дети счастливы, а что может быть важнее для родителей? Спасибо всем, кто принимает участие! Не устану повторять, что мы вместе! И нам ничего не страшно! Радостно отметить, что все больше мам доверяют нам своих особенных деток. И спасибо им за это доверие!» – поблагодарила руководитель социального центра.