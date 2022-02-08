Общество

«Горячую линию» откроют для переселившихся в Псковскую область соотечественников

«Горячая линия» для соотечественников и участников региональной программы переселения будет работать 11 февраля с 9:00 до 13:00. Консультации проведут представители комитета по труду и занятости Псковской области и управления по вопросам миграции регионального УМВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На вопросы жителей области, касающиеся условий реализации программы переселения, требований, предъявляемых к ее потенциальным участникам, и предоставляемых соотечественникам мерах социальной поддержки за счет средств бюджета Псковской области, специалисты будут отвечать по телефонам: 66-96-21 и 66-18-06.

На номер 59-64-35 могут звонить граждане, которых интересует порядок оформления миграционных документов и предоставляемые им меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета.

В рамках работы «горячей линии» для соотечественников и участников региональной программы переселения предусмотрена возможность встречи с сотрудниками комитета по труду и занятости Псковской области в видеочате мессенджера Telegram по номеру +7 (911) 350-42-20, добавили в администрации.

В 2021 году в Псковскую область переехали около 800 соотечественников, которые проживали за рубежом. Из них 276 — участники государственной программы «Содействие занятости населения». Из числа прибывших в 2021 году — 540 соотечественников трудоспособного возраста. Всего с 2010 года — с момента запуска программы — в регион на постоянное место жительства прибыли более 10,6 тыс. участников госпрограммы и членов их семей.