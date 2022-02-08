Общество

Захоронение времен Великой Отечественной войны восстановили в Дновском районе

В Дновском районе восстановили захоронение времен Великой Отечественной войны в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Проект направлен на восстановление памятников истории и патриотическое воспитание молодежи на базе богатого исторического наследия страны, отметили в пресс-службе.

Депутат фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Геннадий Григорьев принял участие в установке мемориальной плиты на месте захоронения времен Великой Отечественной войны в деревне Починок Дновского района. Это захоронение одно из самых удаленных в муниципалитете. Там похоронили мирных жителей, убитых немецко-фашистскими захватчиками в январе 1944 года.

«Часть из них заживо сожгли, часть – расстреляли. Всего месяц не дожили они до освобождения своего края. Деревни Починок уже давно нет, а могила невинно убиенных осталась. Много лет за ней ухаживают ученики и педагоги Моринской школы. Морино находится примерно километрах в пяти от этого места. Бывают на месте захоронения в Починке и неравнодушные дновцы – к 9 мая обязательно приводят могилку в порядок, – рассказал он. – Отмечу, что добраться туда непросто – пять километров надо идти по бездорожью, на легковом автомобиле не проехать – только на тракторе или болотоходе. На них мы добирались до захоронения».

Инициатором установки мемориальной плиты на месте захоронения стал почетный гражданин города Сольцы Новгородской области Анатолий Григорьев. Он провел большую работу по восстановлению имен похороненных здесь. Ранее были известны имена 18-ти погибших, благодаря Анатолию Григорьеву удалось узнать данные 29-ти человек. Все их имена выбили на плите.

Анатолий Григорьев приехал в Дновский район вместе с членами Солецкого совета ветеранов, к ним примкнули и неравнодушные дновцы, а жители Морино помогали добраться до места, предоставив проходимый транспорт.

«Не было громких речей и пафосных выступлений. Мы лишь немного потревожили тишину этого уединенного места, установив мемориальную плиту и сказав несколько слов о том, что будем помнить всегда, какой ценой досталась нашей стране Великая Победа, – добавил Геннадий Григорьев. – Я рад, что принял участие в этом. Огромное спасибо всем, к этому причастным! Спасибо за память! Большая благодарность от всех жителей нашей области, от дновцев нашим солецким друзьям. У памяти нет границ – мне хочется повторять это снова и снова».