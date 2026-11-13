Призывники из Псковской области отправились на службу в воинские части Росгвардии

Призывники из Псковской области отправились нести службу в воинские части Росгвардии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, перед отправкой юноши посетили Храм святителя Николая, где настоятель храма отец Павел благословил их на предстоящую службу.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В управлении Росгвардии по Псковской области состоялась встреча призывников с заместителем начальника управления, который пожелал молодым людям успешной службы и отметил важность ответственного отношения к выполнению воинского долга.

В завершение встречи заместитель начальника управления по военно-политической работе пригласил призывников после окончания службы рассмотреть возможность пополнить ряды псковской Росгвардии — в подразделениях вневедомственной охраны и ОМОН «Кром».

Призывники посетили музеи истории управления, ребята познакомились с ключевыми этапами становления и развития войск правопорядка в регионе, увидели исторические экспонаты, архивные фотографии и документы. Росгвардейцы подробно рассказали о подвигах сотрудников и военнослужащих в разные периоды истории и о традициях службы.

Перед отправкой юноши прошли тщательный отбор, который включал оценку состояния здоровья, изучение биографии и профессионально-психологическое тестирование.

Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.