Жительница латвии попыталась незаконно провезти через Псковскую область 500 тыс. рублей в обуви

Незаконный вывоз 5600 евро пресекли псковские таможенники на автомобильном пункте пропуска Шумилкино. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, женщина-пешеход спрятала деньги в кроссовках, потому что не подавала пассажирскую таможенную декларацию и не заявляла о вывозе наличных денежных средств.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В ходе таможенного досмотра у 56-летней безработной жительницы Латвии обнаружили 28 купюр номиналом 200 евро. Наличные в эквиваленте более 500 тысяч рублей находились под стельками ее спортивной обуви.

Женщина следовала из Санкт-Петербурга в Ригу. На таможенном посту она заявила, что перемещает только пять тысяч рублей. По ее словам, на границе она забыла вытащить иностранную валюту из потайного места. Денежные средства в количестве 5600 евро она спрятала, потому что боялась кражи.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до трехкратной стоимости товаров, явившихся предметами правонарушения, с их возможной конфискацией.