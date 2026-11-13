Псковский географ рассказала, как наука моделирует глобальные сценарии

Падение метеорита, пересыхание рек или переход человечества на новые источники энергии могут изменить жизнь целых регионов. Современные географические технологии позволяют моделировать подобные сценарии и оценивать их возможные последствия, рассказала кандидат географических наук, доцент кафедры географии Псковского государственного университета Наталья Теренина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам Натальи Терениной, представление о географе как о «путешественнике с рюкзаком» давно устарело. Если раньше исследователи прежде всего открывали новые территории и наносили их на карты, то сегодня наука всё больше сосредоточена на изучении взаимосвязей между природными, социальными и историческими процессами.

«От открытия новых объектов и закрытия белых пятен география перешла от объектов к взаимосвязям. И это был большой скачок для географической науки», — отметила гостья студии.

Современные технологии позволяют объединять данные из разных областей знаний и создавать сложные цифровые модели. Одним из перспективных направлений исследователь назвала создание цифрового двойника Земли, с помощью которого можно было бы прогнозировать последствия глобальных изменений.

«Например, создание цифрового двойника всей планеты для моделирования процессов, чтобы мы могли понять: а вот что будет, если метеорит куда-то упадёт? А что будет, если какие-то реки пересохнут? Ведь для многих регионов проблема воды до сих пор является ключевой проблемой», — рассказала Наталья Теренина.

По её словам, подобные технологии также помогут оценивать последствия изменений в хозяйственной деятельности человека, например перехода от нефти и газа к новым источникам энергии. При этом география изучает не только глобальные процессы. Важные открытия можно сделать даже во время исследования небольшой территории.

Как считает кандидат географических наук, особую роль в современной науке играет сотрудничество специалистов разных направлений. Географы, историки, политологи и социологи могут объединять результаты своих исследований, чтобы находить закономерности и строить более обоснованные прогнозы. Такие совместные исследования могут стать основой для принятия решений на региональном и государственном уровне.