 
Общество

«Беседка»: О Всероссийской молодежной географической научной школе в ПсковГУ

0

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». В Псковском государственном университете завершает свою работу Всероссийская молодежная географическая научная школа «Историческая и политическая география постсоветского пространства».

О целях, миссии научной школы и ее главных итогах сегодня расскажут:

  • Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов;
  • Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» ПсковГУ Игорь Егоров;
  • Кандидат географических наук, доцент кафедры географии ПсковГУ Наталья Теренина.

На кого ориентировано мероприятие? Почему именно Псков стал площадкой для разговора о постсоветском пространстве? Каков возможный практический эффект от научной географической школы? Об этом и не только – в 18.30. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Алёна Романовна
Балан

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026