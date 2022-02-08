Общество

Господдержку садовым товариществам обсудили на совещании в Пскове

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева сегодня, 8 февраля, провела совещание о развитии садоводств на территории региона, на котором обсудили оказание садовым некоммерческим товариществам мер государственной поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

В рамках мероприятия руководители профильных органов исполнительной власти региона и муниципалитетов, а также подведомственных организаций обсудили с представителями садоводческих некоммерческих объединений актуальные вопросы кадастрового учета земель, перераспределения адресной части территорий и оказание СНТ мер государственной поддержки.

Нинель Салагаева обратила внимание участников на важность системного подхода к работе в этой сфере.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов подвел итоги работы с СНТ в 2021 году. В администрации напомнили, что в целях оказания мер государственной поддержки СНТ комитет ежегодно производит выплаты субсидий по возмещению части затрат на благоустройство проездов, установку контейнеров и вывоз мусора.

На эти цели из областного бюджета выделяется по 2,5 миллиона рублей. В 2021 году мерой поддержки воспользовались 27 садовых товарищества. Всего сумма понесенных затрат составила 9,4 миллиона руб, возмещено 27 % от понесенных затрат.

Еще одной темой обсуждения стала целесообразность продления «налоговых каникул» для СНТ, расположенных на территории города Пскова и Псковского района в 2020-2023 годах.