Общество

Анастасия Повторейко объяснила необходимость посетить психиатра после COVID-19

Одним из последствий коронавируса могут стать первые проявления психологических заболеваний. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

Анастасия Повторейко в своем инстаграм-аккаунте запустила ежедневную рубрику, в рамках которой она отвечает на вопросы подписчиков, касающиеся COVID-19 и других заболеваний. В частности, у врача спросили, возможны ли серьезные психологические расстройства или агрессия после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Частое явление в острый период или после перенесенной коронавирусной инфекции. К сожалению, случаются случаи дебюта психологических заболеваний, требующих специализированного лечения врачом-психиатром или психологом. Главное - своевременно обратиться за помощью», - ответила специалист.

Ранее Анастасия Повторейко рассказала жителям Псковской области об инкубационном периоде омикрон-штамма коронавируса.