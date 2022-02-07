Общество

Анастасия Повторейко рассказала об инкубационном периоде «омикрона»

Инкубационный период омикрон-штамма коронавируса в среднем длится 2-3 дня. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

В своем инстаграм-аккаунте Анастасия Повторейко отвечает на вопросы подписчиков, которые касаются коронавирусной инфекции и других заболеваний. Одно из обращений было о длительности периода, в который заболевший COVID-19 пациент может заразить окружающих.

«Инкубационный период в среднем сейчас может составлять 2-3 дня, в связи с особенностью течения нового штамма произошли закономерные изменения», - ответила врач.

Ранее Анастасия Повторейко объяснила жителям Псковской области необходимость ревакцинации полным курсом «Спутника V».