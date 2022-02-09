Общество

Врач дала совет страдающим паническими атаками псковичам

Людям, которые страдают паническими атаками, необходимо обратиться к психотерапевту. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

Анастасия Повторейко запустила в «Инстаграм» ежедневную рубрику, в рамках которой подписчики могут задать специалисту вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции и других заболеваний. Один из запросов был посвящен способам борьбы с паническими атаками.

«Помимо специализированной терапии, по назначению врачом-специалистом показан психотерапевтический метод. На данный момент психотерапия является доказанным эффективным методом лечения», - отметила врач.

Ранее Анастасия Повторейко разъяснила жителям Псковской области необходимость посетить психиатра после перенесенного COVID-19.