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Общество

Врач дала совет страдающим паническими атаками псковичам

09.02.2022 10:47|ПсковКомментариев: 3

Людям, которые страдают паническими атаками, необходимо обратиться к психотерапевту. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко. 

Анастасия Повторейко запустила в «Инстаграм» ежедневную рубрику, в рамках которой подписчики могут задать специалисту вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции и других заболеваний. Один из запросов был посвящен способам борьбы с паническими атаками. 

«Помимо специализированной терапии, по назначению врачом-специалистом показан психотерапевтический метод. На данный момент психотерапия является доказанным эффективным методом лечения», - отметила врач. 

Ранее Анастасия Повторейко разъяснила жителям Псковской области необходимость посетить психиатра после перенесенного COVID-19.

Теги: #врачи #психолог #советы
Источник: Псковская Лента Новостей
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