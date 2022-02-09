Путин поручил сделать газ для Вечных огней бесплатным до 1 мая

Президент России Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» обеспечить безвозмездную поставку газа для Вечных огней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, природный газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, будет поставляться безвозмездно. Срок исполнения поручения главы государства – 1 мая текущего года.
Напомним, 12 января заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании президента РФ с членами правительства предложил установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. По его словам, порядок их работы в стране до сих пор четко не определен. Это уже несколько раз приводило к тому, что за долги со стороны муниципальных властей такие огни тушили. Глава государства инициативу поддержал.
С инициативой законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории России выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, координатор федерального партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн на заседании оргкомитета партии «Наша Победа» 7 декабря 2021 года.