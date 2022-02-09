Общество

Путин поручил сделать газ для Вечных огней бесплатным до 1 мая

Президент России Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» обеспечить безвозмездную поставку газа для Вечных огней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, природный газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, будет поставляться безвозмездно. Срок исполнения поручения главы государства – 1 мая текущего года.

«В Псковской области 19 памятников с горящим живым огнем, установленных в честь победы нашей страны в Великой Отечественной войне и в память о павших воинах, – отметил депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов. – Теперь, благодаря инициативе «Единой России», поставка газа для вечных огней станет бесплатной, и вечные огни будут гореть, олицетворяя, что память о героях будет жить вечно, и страшные события войны никогда не повторятся».

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Напомним, 12 января заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании президента РФ с членами правительства предложил установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. По его словам, порядок их работы в стране до сих пор четко не определен. Это уже несколько раз приводило к тому, что за долги со стороны муниципальных властей такие огни тушили. Глава государства инициативу поддержал.

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С инициативой законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории России выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, координатор федерального партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн на заседании оргкомитета партии «Наша Победа» 7 декабря 2021 года.