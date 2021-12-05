В России и мире

Газ для Вечных огней станет бесплатным

В 2022 году муниципалитеты будут освобождены от оплаты за газ, поставляемый на вечные огни. О поддержке президентом этой инициативы «Единой России» сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

«К сожалению, мы были свидетелями того, что и в 2021 году, и в 2020-м, и в предыдущие годы из-за неоплаты или просрочки вечные огни гасли. У нас 80% вечных огней снабжаются ПАО "Газпром". И 20% – независимыми поставщиками газа. 12 января было озвучено предложение "Единой России" об обнулении ставки по газу, поставляемому для Вечных огней. Президент эту инициативу поддержал. И муниципалитеты будут освобождены от оплаты за газ, поставляемый на Вечные огни. Это произойдет уже в этом году», — сказал Андрей Турчак.

Подробнее — в эксклюзивном интервью Андрея Турчака «Известиям».