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В России и мире

Газ для Вечных огней станет бесплатным

14.01.2022 07:47|ПсковКомментариев: 0

В 2022 году муниципалитеты будут освобождены от оплаты за газ, поставляемый на вечные огни. О поддержке президентом этой инициативы «Единой России» сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

«К сожалению, мы были свидетелями того, что и в 2021 году, и в 2020-м, и в предыдущие годы из-за неоплаты или просрочки вечные огни гасли. У нас 80% вечных огней снабжаются ПАО "Газпром". И 20% – независимыми поставщиками газа. 12 января было озвучено предложение "Единой России" об обнулении ставки по газу, поставляемому для Вечных огней. Президент эту инициативу поддержал. И муниципалитеты будут освобождены от оплаты за газ, поставляемый на Вечные огни. Это произойдет уже в этом году», — сказал Андрей Турчак.

Подробнее — в эксклюзивном интервью Андрея Турчака «Известиям».

Теги: #Единая Россия #газ #вечный огонь
Источник: Псковская Лента Новостей
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