Общество

Псковские стоматологи оценили пользу жвачек и электрических зубных щеток

Пользу жвачек и электрических зубных щеток для профилактики болезней на встрече с журналистами сегодня, 9 февраля, оценили главный внештатный стоматолог Псковской области Владимир Бируля и главврач псковской стоматологической поликлиники Марина Черных.

«Жвачки в целом помогают, потому что это механическая чистка зубов», - отметил Владимир Бируля. При этом суждения о повышенной пользе электрических зубных щеток специалисты опровергли, назвав их «аттракционами для детей» и «щетками для ленивых».

Специалисты также пояснили, в чем заключается вредность сладкой пищи для зубов. «В полости рта есть определенная кислотность. <...> При приеме сладкого кислотность слюны понижается, и микробы начинают быстренько кушать ваш зубик, то, что связано с пародонтом», - пояснил Владимир Бируля.

Марина Черных добавила, что наибольшую опасность для зубов представляют такие продукты, как печенье или булка: их остатки не смываются слюной, а налипают на зубы и разрушают эмаль.