Общество

В Псковском районе ограничат доступ в заброшенные здания из-за роста числа погибших при пожарах

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации Псковского района под председательством главы района Натальи Федоровой 9 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

От регионального управления МЧС в совещании принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам Игорь Полозов. В своем выступлении он отметил, что на территории Псковского района в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировали ухудшение оперативной обстановки, связанной ростом количества погибших на пожарах в жилом секторе.

В ходе выступления он довел до присутствующих комплекс превентивных мероприятий по снижению числа пожаров и их последствий, проводимых органом государственного пожарного надзора на подведомственной территории. Для стабилизации сложившейся обстановки Игорь Полозов посоветовал провести дополнительные мероприятия.

Администрации Псковского района рекомендовали разместить на официальном сайте и в социальных сетях информацию о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них на территории Псковского района. Главам сельских поселений следует:

задействовать всевозможные ресурсы для доведения до населения складывающейся обстановки с пожарами и гибелью людей на них и необходимости неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печного и газового оборудования;

осуществить подворовые обходы и сходы граждан в жилом секторе, уделяя особое внимание местам проживания многодетных семей, малоимущих, неблагополучных семей, инвалидов, пенсионеров и одиноко проживающих граждан пожилого возраста;

организовать работу по очистке от горючих отходов и мусора и ограничению доступа в неэксплуатируемые здания, строения и сооружения, находящиеся в муниципальной собственности;

обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений;

организовать в малочисленных и удаленных населенных пунктах работу сельских старост по проведению профилактической работы с населением.

Территориальному отделу Псковского района комитета по социальной защите Псковской области при посещении мест проживания многодетных, неблагополучных, малоимущих семей и состоящих на профилактическом учете, как находящихся в социально-опасном положении, в обязательном порядке доводить информацию о недопустимости детской шалости с огнем и оставления детей без присмотра, а также о необходимости своевременного проведения ремонта и обслуживания печного, газового и электрооборудования.

Управлению образования администрации района через образовательные учреждения организовать проведение разъяснительной работы по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности с учащимися и родителями многодетных, неблагополучных и состоящих на профилактическом учете, как находящиеся в социально-опасном положении. Информировать о соблюдении требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печного и газового оборудования, а также о недопустимости детской шалости с огнем и оставления детей без присмотра.

5. Управляющим организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами на территории Псковского района, разместить на информационных стендах домов агитационные материалы на противопожарную тематику.