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Каждый девятиклассник, получивший аттестат, может продолжить обучение

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Каждый ребенок, завершивший девятый класс и получивший аттестат, имеет право продолжить обучение в школе, сообщили в Минпросвещения РФ.

Ранее Верховный суд разъяснил, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на школьное 11-летнее образование.

«Каждый ребенок, завершивший обучение в 9-м классе и получивший аттестат об основном общем образовании, имеет право продолжить обучение на уровне среднего общего или среднего профессионального образования. Доступ к дальнейшему образованию должен быть обеспечен для всех выпускников 9-х классов», — говорится в сообщения.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в свою очередь заявил, что продолжение получения образования после 9-го класса - конституционное право гражданина России, пишет РИА Новости.

«При этом образовательные организации вправе реализовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов и проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления на такие программы», — добавил министр, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По его словам, если ученик успешно прошел установленные испытания, ему не может быть отказано в зачислении.

«Важно, чтобы процедура отбора в профильные классы не становилась препятствием для продолжения образования», — сказал министр, добавив, что если ребенок не прошел отбор в профильный класс, это само по себе не может быть основанием для прекращения его обучения и отказа в продолжении образования в классе универсального профиля.

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