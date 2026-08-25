Каждый девятиклассник, получивший аттестат, может продолжить обучение

Каждый ребенок, завершивший девятый класс и получивший аттестат, имеет право продолжить обучение в школе, сообщили в Минпросвещения РФ.
Ранее Верховный суд разъяснил, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на школьное 11-летнее образование.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в свою очередь заявил, что продолжение получения образования после 9-го класса - конституционное право гражданина России, пишет РИА Новости.
По его словам, если ученик успешно прошел установленные испытания, ему не может быть отказано в зачислении.
«Важно, чтобы процедура отбора в профильные классы не становилась препятствием для продолжения образования», — сказал министр, добавив, что если ребенок не прошел отбор в профильный класс, это само по себе не может быть основанием для прекращения его обучения и отказа в продолжении образования в классе универсального профиля.