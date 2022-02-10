Общество

Депутаты гордумы проведут мониторинг дошкольных учреждений в Пскове

Уход детей из дошкольных учреждений Пскова, а также меры, предпринимаемые администрацией города по недопущению подобных инцидентов, обсудили на заседании комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города Пскова

Как рассказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный, совместно с комитетом по образованию в учебных учреждениях города Пскова проводился ряд мероприятий по профилактике экстремизма и обеспечения антитеррористической безопасности. Кроме того, ведется работа по формированию списка учреждений, в которых необходима замена или ремонт ограждений.

«Считаю целесообразным привлечь к этой работе депутатов городской Думы. Пусть проведут мониторинг по состоянию антитеррористической защищенности на своих округах. Так мы ускорим процесс выявления мест, которые остро нуждаются в ремонте ограждений и систем безопасности. Помимо этого, предлагаю рассмотреть вопрос перераспределения выделенных детскому саду "Искорка" денег на асфальтирование и направить их на ремонт забора», - отметила глава города Пскова Елена Полонская.

Предложенные инициативы вынесут на рассмотрение в ходе заседания очередной сессии Псковской городской Думы, которая состоится 11 февраля.