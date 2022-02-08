Политика

Очередная сессия Псковской гордумы пройдет c предъявлением QR-кода

Очередная 62-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва состоится 11 февраля в 10.00. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города, вход на мероприятие будет возможен при предъявлении QR-кода.

Участники и организаторы мероприятия смогут предъявить документ, подтверждающий прохождение курса вакцинации против коронавирусной инфекции, или документ о перенесенном COVID-19 в течение 12 месяцев (начиная с даты выздоровления).

Имеющие медицинский отвод от вакцинации должны будут предъявить медицинский документ, подтверждающий наличие таких медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) организации, а также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 48 часов до начала мероприятия.

Перед началом сессии всем участникам проведут термометрию бесконтактным способом. Участников с признаками ОРВИ и отсутствием вышеперечисленных документов не допустят на заседание.

За ходом мероприятия можно будет следить в формате онлайн. Прямая трансляция пройдет на странице телеграм-канала гордумы.