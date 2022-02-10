Общество

Установить в Пскове памятник воинам-афганцам предлагают ветераны «Боевого братства»

Вопросы увековечения памяти воинов-интернационалистов обсудили в формате круглого стола ветераны-афганцы, общественники, представители органов власти. В преддверии 33-ей годовщины вывода советских войск из Афганистана мероприятие организовало региональное отделение Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В качестве приглашенных гостей в дискуссии приняли участие вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, региональный уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. В режиме видео-конференц-связи к псковичам присоединился заместитель председателя организации «Боевое братство» Геннадий Шорохов.

«Я не буду много говорить о событиях той войны – почти все из вас были участниками боевых действий в Афганистане. Сегодня наша задача – чтить память погибших земляков», - открыл встречу руководитель областного «Боевого братства» Александр Кривотулов. Собравшиеся почтили память воинов-интернационалистов минутой молчания.

Геннадий Шорохов, обращаясь к участникам мероприятия от имени руководства «Боевого братства», выделил две первоочередные задачи ветеранской организации: защита интересов воинов-интернационалистов и сохранение памяти о тех, кто погиб при исполнении интернационального долга. «Патриотическое воспитание становится критерием выживаемости нашей страны, - отметил заместитель председателя организации. – Какой будет наша страна в будущем, во многом зависит от того, какую память мы передадим подрастающему поколению».

«Подрастающему поколению нужно передать не только знания о той войне, но и поделиться опытом: как вы сумели сберечь узы боевого братства, преодолеть физические и моральные травмы», - продолжил тему военно-патриотического воспитания молодежи Игорь Дитрих. Депутат подчеркнул, что у каждого поколения есть свои герои, которые навсегда останутся в благодарной памяти народа, и в их числе – ветераны-афганцы.

В ходе круглого стола общественники озвучили предложения по увековечению памяти героев-интернационалистов.

Автор книги памяти о псковичах, погибших в Афганистане «Они не вернулись из боя» Елена Киселева выступила с идеей подготовки более полного издания, включающего помимо кратких биографий воспоминания и документальные свидетельства проживающих в Псковской области воинов-интернационалистов. Общественница обратила внимание на необходимость благоустройства могил воинов-афганцев на муниципальных кладбищах. По словам Елены Киселевой, за некоторыми захоронениями после смерти родственников стало некому ухаживать.

Еще одно предложение по сохранению памяти прозвучало от начальника Великолукского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Владимира Матрунича. «Мы предлагаем установить в Пскове памятник воинам-афганцам. Не обязательно делать что-то монументальное. Может быть, это будет что-то простое, но чтобы была память. В «Боевом братстве» уже создана инициативная группа, которая аккумулирует все поступающие предложения». Идея возведения такого памятника, по словам Владимира Матрунича, обсуждалась еще несколько десятилетий назад – был даже объявлен сбор средств, но замысел реализовать не удалось.

«Через два года мы будем отмечать 35-летие вывода советских войск из Афганистана, - взяла слово детский омбудсмен Наталия Соколова. – Я предлагаю создать оргкомитет по подготовке к этой дате и в рамках оргкомитета проработать все прозвучавшие инициативы. Думаю, за два года мы сможем организованно и системно провести эту работу».

Участники круглого стола поддержали это предложение, включив его в итоговую резолюцию заседания.