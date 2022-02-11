Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ЖКХ коммунальный ликбез
Гостей и жителей Пскова приглашают в Робопарк
миссия выполнима ищем подарки
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
семейный отдых на открытом воздухе
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Общество 11.02.2022 11:203 Более 700 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 11.02.2022 14:140 В городе Дно начали отлов бродячих собак 11.02.2022 14:120 Юлия Пересильд показала видео со съемок фильма «Людмила Гурченко» 11.02.2022 14:000 Профсоюзы договорились о сотрудничестве с администрацией Опочецкого района 11.02.2022 13:330 «Хайпожоры»: Битва вакцин, «минирование» обкома и жизнь после смерти. ВИДЕО 11.02.2022 13:250 Введение муниципальной надбавки для учителей и воспитателей обсудят в Пскове
 
 
 
Самое популярное 05.02.2022 09:000 Северное сияние запечатлели в окрестностях Пскова 10.02.2022 07:0010 Почти 650 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 07.02.2022 07:3111 Более 500 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 04.02.2022 06:572 В Псковской области более 6 тысяч человек лечатся от коронавируса 08.02.2022 17:550 Допрекомендации по оформлению больничных подготовили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В городе Дно начали отлов бродячих собак

11.02.2022 14:14|ПсковКомментариев: 0

Первый отлов безнадзорных собак провели в городе Дно. Ни одно животное при этом не пострадало, пишет газета «Дновец».

Фото здесь и далее: газета «Дновец»

Пойманных собак отправили в приют в Новосокольнический район. Планируется, что там им обеспечат должный уход. Руководители приюта выразили надежду на то, что часть питомцев удастся пристроить к хозяевам. 

Работы по отлову безнадзорных животных в городе Дно будут продолжены. В связи с этим владельцев домашних собак просят не выпускать их на выгул без присмотра. Специалиста по отлову напоминают, что нахождение домашнего животного без хозяина на улице недопустимо и является нарушением закона. 

Ранее сообщалось, что в Дновском районе планировалось ввести режим чрезвычайной ситуации из-за стаи бродячих собак. 

Теги: #дновский район #собаки #приют
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где установить памятник Довмонту в Пскове?
В опросе приняло участие 434 человека
11.02.2022, 14:180 Работы по сохранению 44 объектов культурного наследия провели в Псковской области 11.02.2022, 14:140 В городе Дно начали отлов бродячих собак 11.02.2022, 14:120 Юлия Пересильд показала видео со съемок фильма «Людмила Гурченко» 11.02.2022, 14:110 Недобросовестного подрядчика заставят перекрасить храм в Мелетово
11.02.2022, 14:000 Профсоюзы договорились о сотрудничестве с администрацией Опочецкого района 11.02.2022, 13:480 В Пскове устраняют утечку теплоносителя на Аллее Ветеранов 11.02.2022, 13:330 «Хайпожоры»: Битва вакцин, «минирование» обкома и жизнь после смерти. ВИДЕО 11.02.2022, 13:270 В день памяти Пушкина в Ульяновске открыли выставку из «Михайловского»
11.02.2022, 13:250 Введение муниципальной надбавки для учителей и воспитателей обсудят в Пскове 11.02.2022, 13:220 Монографию о русских учителях на Ближнем Востоке презентуют псковичам 11.02.2022, 13:110 Начальником управления по градостроительной деятельности в Пскове стал Алексей Саенко 11.02.2022, 13:040 Кандидатуру заведующей детсадом №48 согласовали в Пскове
11.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Вадимом Нэдиком 11.02.2022, 13:000 Сообщение о пропаже детей из сада в Пскове поступило в полицию спустя час - Алексей Несмашный 11.02.2022, 12:570 Этнодиктант откроет международное десятилетие языков коренных народов РФ 11.02.2022, 12:550 Депутаты поддержали предложение о награждении псковского режиссера Анны Дмитриевой
11.02.2022, 12:423 Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области 11.02.2022, 12:230 Архив опубликовал фотографии псковских лыжников 80-х годов 11.02.2022, 12:140 Двух жительниц Гдовского района осудили за махинации с маткапиталом 11.02.2022, 12:110 Молодого человека со шрамом над бровью разыскивают в Пскове
11.02.2022, 12:090 Меры безопасности усилят в школах и детских садах Пскова 11.02.2022, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 11.02.2022, 11:490 Первые в 2022 году работы по капремонту общего имущества приняли в Великих Луках 11.02.2022, 11:460 «Дабришутинг»: оружие, литовцы и жадность
11.02.2022, 11:351 В муниципальных банях Пскова увеличится стоимость помывки 11.02.2022, 11:260 Трем заведующим учреждениями образования в Пскове продлили полномочия 11.02.2022, 11:231 Жителя Чеченской республики будут судить по делу о нападении на псковских десантников 11.02.2022, 11:203 Более 700 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки
11.02.2022, 11:190 Читатели ПЛН выбрали направление одностороннего движения на улице Свердлова 11.02.2022, 11:150 Расходы бюджета Пскова на 2022 год увеличили почти на 60 миллионов рублей 11.02.2022, 11:100 За кражу денег у коллеги великолучанин отработает 100 часов 11.02.2022, 11:070 Дмитрия Пермякова исключили из фракции партии «Яблоко» в Псковской городской Думе
11.02.2022, 11:030 «Подстрочник»: Охрана объектов культурного наследия. Достижения и проблемы 11.02.2022, 11:000 Проверка систем оповещения пройдет в Пскове 11 февраля 11.02.2022, 10:491 В Пскове устраняют крупную утечку на теплотрассе 11.02.2022, 10:3715 Непривитых студентов ПсковГУ предупредили о блокировке электронных пропусков
11.02.2022, 10:330 Поддельные купюры изъяла полиция в Пскове и Великих Луках 11.02.2022, 10:211 Татьяна Пасман получила удостоверение депутата Псковской гордумы 11.02.2022, 10:130 «Хайпожоры»: Битва вакцин, «минирование» обкома и жизнь после смерти 11.02.2022, 10:091 Угнавшего автомобиль мужчину осудили в Великих Луках
11.02.2022, 10:010 Скончалась актриса сериалов «Стиляги» и «Оттепель» Евгения Брик 11.02.2022, 09:552 Росгвардейцы показали псковским студентам фильм об Афганской войне 11.02.2022, 09:501 За хищение чужой пенсии великолучанке грозит до 6 лет тюрьмы 11.02.2022, 09:421 Удобство проезда во дворы на улице Яна Фабрициуса - новая тема опроса в «Автомире»
11.02.2022, 09:370 Специалисты «Горводоканала» ремонтируют насосную станцию на улице Госпитальной в Пскове 11.02.2022, 09:330 Великолукская студентка оказалась на 18 месте по женскому скелетону после двух попыток 11.02.2022, 09:240 Фургон загорелся на трассе в Псковской области 11.02.2022, 09:100 Россиян предупредили о новых уловках мошенников
11.02.2022, 08:583 Водитель умер в карете скорой помощи после ДТП в Себеже 11.02.2022, 08:500 Вирусолог назвал особенность пандемии коронавируса 11.02.2022, 08:350 Великолукский нетрезвый водитель попался при попытке дать полумиллионную взятку 11.02.2022, 08:200 Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС
11.02.2022, 08:003 Эксперт: У 20% перенесших коронавирус беременных дети отстают в развитии 11.02.2022, 07:470 В России хотят установить общие габариты клади в самолетах 11.02.2022, 07:340 Великолучанина отправили в колонию на семь лет за наркопреступление, кражи и грабеж 11.02.2022, 07:181 Псковский врач рассказала, как нормализовать сон после коронавируса
11.02.2022, 07:004 В России увидели риски нарушения электроснабжения регионов 10.02.2022, 23:362 Псковские воспитатели получили выговоры за самовольный уход детей 10.02.2022, 22:499 Госпитализированный с коронавирусом Жириновский перестал узнавать окружающих - СМИ 10.02.2022, 22:273 Борис Елкин прочитал стихотворение Пушкина в Instagram. ВИДЕО
10.02.2022, 22:110 На монументе «Ледовое побоище» под Псковом завершили противоаварийные работы 10.02.2022, 22:000 Двор дома в Великих Луках очистили от льда и снега после жалобы в соцсетях 10.02.2022, 21:450 Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к коронавирусу 10.02.2022, 21:302 Детское отделение открылось в великолукском филиале инфекционной больницы
10.02.2022, 21:100 Турнир по самбо памяти Геннадия Марковского пройдет в Великих Луках 10.02.2022, 20:530 Медики назвали симптомы рака, который часто обнаруживают слишком поздно 10.02.2022, 20:340 Пять очагов бешенства остаются активными в Псковской области 10.02.2022, 20:141 В Великих Луках избрали секретаря местного отделения партии «Единая Россия»
10.02.2022, 19:550 Фильм об Александре Пушкине показали в псковском СИЗО 10.02.2022, 19:350 Владельцев автомобилей в Острове просят убрать их на время уборки снега 10.02.2022, 19:150 Поучаствовать в международном конкурсе уличной культуры и спорта предлагают псковичам 10.02.2022, 19:002 Актуальные вопросы налогообложения обсудили на публичных слушаниях в Пскове
10.02.2022, 18:410 В Острове объявили сбор предложений по проекту реконструкции площади и сквера 10.02.2022, 18:330 В Невельском районе осудили мужчину, зарубившего топором незнакомца 10.02.2022, 18:260 Театрально-концертная дирекция подготовила серию видеороликов «Пушкин детям» 10.02.2022, 18:197 Установить в Пскове памятник воинам-афганцам предлагают ветераны «Боевого братства»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru