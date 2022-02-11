Общество

В городе Дно начали отлов бродячих собак

Первый отлов безнадзорных собак провели в городе Дно. Ни одно животное при этом не пострадало, пишет газета «Дновец».

Фото здесь и далее: газета «Дновец»

Пойманных собак отправили в приют в Новосокольнический район. Планируется, что там им обеспечат должный уход. Руководители приюта выразили надежду на то, что часть питомцев удастся пристроить к хозяевам.

Работы по отлову безнадзорных животных в городе Дно будут продолжены. В связи с этим владельцев домашних собак просят не выпускать их на выгул без присмотра. Специалиста по отлову напоминают, что нахождение домашнего животного без хозяина на улице недопустимо и является нарушением закона.

Ранее сообщалось, что в Дновском районе планировалось ввести режим чрезвычайной ситуации из-за стаи бродячих собак.