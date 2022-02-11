Общество

Ветераны Афганской войны поделились воспоминаниями с псковскими школьниками

«Уроки мужества» прошли в псковских школах 11 февраля в преддверии 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

Такие уроки для школьников уже второй год организует псковское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Из-за пандемии занятия были организованы в онлайн-формате, проводил их председатель Псковского городского Совета ветеранов Виктор Андреев. На уроке присутствовали участники военных действий в Афганистане: полковник в отставке Николай Дубик (участвовал в войне с 1982 по 1984 годы и был советником начальника политотдела 3-его армейского корпуса вооруженных сил ДРА) и подполковник в отставке Шамиль Ахметов (участник войны в Афганистане, начальник артиллерии 345 отдельного парашютно-десантного полка в 1987-1989 годы).

Школьники узнали факты из истории Афганской войны, увидели фотографии тех лет, а ветераны поделились своими воспоминаниями о событиях войны, рассказали в администрации.



День вывода советских войск из Афганистана отмечается 15 февраля. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по Мосту Дружбы границу двух стран. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.