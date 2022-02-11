Общество

Дмитрий Быстров рассказал о строительстве бассейна в Острове и преимуществах ТОС

Глава Островского района Дмитрий Быстров призвал жителей муниципалитета активнее использовать территориальное общественное самоуправление (ТОС) для благоустройства дворовых территорий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Островского района

Он пояснил, что это эффективный инструмент, с помощью которого можно существенно ускорить процесс ремонта дворов. Среди примеров - ТОСы, созданные в Острове-3 и в ряде сельских поселений: они получили на благоустройство своих дворов до 200 тыс. рублей. Благодаря этому установили детские площадки, обустроили стоянки для личного автотранспорта, разбили цветочные клумбы.

Для создания ТОС нужно только желание самих жильцов, а всю необходимую помощь в оформлении документации оказывает профильный комитет администрации Островского района, подчеркнул Дмитрий Быстров в ходе общения с коллективами предприятий города - Островского завода электрических машин, швейной фабрики ООО «Кампотекс» и филиала «Лужского абразивного завода».

Во время разговора с сотрудниками предприятий глава района также рассказал о планах по строительству бассейна. «Мы выделили участок под строительство бассейна в районе Пригодной. Сейчас проектная документация проходит экспертизу. Объем инвестиций оценивается в 200 млн рублей. Надеюсь, что мы войдем в федеральную программу по линии Минспорта РФ, заручимся поддержкой коллег на федеральном уровне и сможем привлечь финансирование по линии министерства», - отметил Дмитрий Быстров.