 
Общество

Омбудсмены Ленинградской и Псковской областей приняли участие в Форуме Российского исторического общества

0

Во второй день официального визита уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова по приглашению губернатора области Михаила Ведерникова омбудсмены Псковской и Ленинградской областей посетили панельную сессию «Лучшие музейные практики малых городов России», сообщил Псковской Ленте Новостей псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Сессия прошла под председательством директора Псковского музея-заповедника, заслуженного работника культуры Российской Федерации Светланы Мельниковой в рамках IV всероссийского форума региональных отделений Российского исторического общества.

IV Форум региональных отделений РИО открылся в Псковской области 1 октября. На протяжении трёх дней историки из 20 регионов России обсуждают развитие музеев и культурных пространств малых городов, сохранение объектов культурного наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности. Мероприятие проводится на площадках Пскова и Печор по инициативе руководства РИО и при поддержке правительства региона.

По окончании  сессии региональные омбудсмены отметили важную составляющую деятельности Российского исторического общества и его региональных отделений, направленных на обеспечение права на историческую память. Одним из таких направлений, по мнению региональных уполномоченных, как раз и является разносторонняя деятельность музеев в малых городах России. В ходе состоявшейся на площадке Форума беседы с директором Псковского музея-заповедника, заслуженным работником культуры Российской Федерации Светланой Мельниковой и представителями региональных отделений РИО Дмитрий Шахов и Сергей Шабанов выразили готовность к сотрудничеству с региональными отделениями по обеспечению конституционных прав граждан на историческую память.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026