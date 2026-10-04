Омбудсмены Ленинградской и Псковской областей приняли участие в Форуме Российского исторического общества

Во второй день официального визита уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова по приглашению губернатора области Михаила Ведерникова омбудсмены Псковской и Ленинградской областей посетили панельную сессию «Лучшие музейные практики малых городов России», сообщил Псковской Ленте Новостей псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Сессия прошла под председательством директора Псковского музея-заповедника, заслуженного работника культуры Российской Федерации Светланы Мельниковой в рамках IV всероссийского форума региональных отделений Российского исторического общества.

IV Форум региональных отделений РИО открылся в Псковской области 1 октября. На протяжении трёх дней историки из 20 регионов России обсуждают развитие музеев и культурных пространств малых городов, сохранение объектов культурного наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности. Мероприятие проводится на площадках Пскова и Печор по инициативе руководства РИО и при поддержке правительства региона.

По окончании сессии региональные омбудсмены отметили важную составляющую деятельности Российского исторического общества и его региональных отделений, направленных на обеспечение права на историческую память. Одним из таких направлений, по мнению региональных уполномоченных, как раз и является разносторонняя деятельность музеев в малых городах России. В ходе состоявшейся на площадке Форума беседы с директором Псковского музея-заповедника, заслуженным работником культуры Российской Федерации Светланой Мельниковой и представителями региональных отделений РИО Дмитрий Шахов и Сергей Шабанов выразили готовность к сотрудничеству с региональными отделениями по обеспечению конституционных прав граждан на историческую память.