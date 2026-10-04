Стали известны самые подделываемые бренды в России

Чаще всего в России встречаются подделки товаров брендов Nike, Adidas, Louis Vuitton и New Balance, выяснили аналитики платформы для торговли ДЭВУ.

«В первом полугодии 2026 года пользователи ДЭВУ отправили около 748 тысяч товаров на проверку через сервис онлайн-аутентификации. Из них примерно 307,5 тысячи, или 41%, не прошли проверку из-за признаков подделки. На первом месте по абсолютному количеству выявленных подделок оказался Nike - 58 348 товаров, или 19% от общего объема контрафакта», - говорится в сообщении.

На втором месте с более чем 48 тысячами товаров и долей 15,7% расположился Jordan, который является дочерним брендом компании Nike. Далее следуют Adidas Originals - более 17 тысяч товаров, Louis Vuitton - почти 17 тысяч, New Balance - более 13 тысяч и Balenciaga - 12,4 тысячи подделок. В десятку также вошли Gucci, Fear of God Essentials, Dior и Bape, пишет РИА Новости.

Отмечается, что сильнее всего увеличилась доля подделок Adidas Originals - с 1,8% до 2,3%. В то же время доля Nike снизилась с 8,3% до 7,8%, а Jordan - с 9,2% до 6,5%.

Основной категорией контрафакта остается обувь: на нее пришлось 209,5 тысячи выявленных подделок - две трети от общего количества. Одежда заняла 18%, сумки - 10%, аксессуары - 2%. При этом эксперты отмечают, что подделки постепенно выходят за пределы традиционного сегмента кроссовок и все чаще встречаются среди других категорий.

Более половины выявленных подделок относились к ценовому сегменту от 5 до 15 тысяч рублей. Еще треть пришлась на товары стоимостью от 15 до 50 тысяч, а доля продукции дороже 150 тысяч составила 6%.

«Поддельные товары больше не только копируют внешний вид оригинала - производители контрафакта пытаются имитировать и сам процесс проверки. В репликах появляются фальшивые чипы отслеживания и поддельные страницы аутентификации. Встречаются случаи, когда оригинальное изделие модифицируют, чтобы выдать его за более редкую и дорогую версию», - отмечают эксперты по аутентификации компании.