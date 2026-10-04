Названа сумма, которая поступит в бюджет от лицензий на продажу сигарет

Поступления в бюджет России от госпошлины за лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в 2027 году, по оценкам властей, составят 440 миллионов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы.

Согласно таблице с оценкой изменений доходов, установление с октября 2026 года госпошлины за предоставление и продление лицензии для оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, а также сырьем для их производства принесет государству 440 миллионов рублей в 2027 году. В последующие два года кабмин ожидает поступлений по 8 миллионов рублей ежегодно, пишет РИА Новости.

В России с 1 октября вступил в силу закон, вводящий лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции. Лицензированию подлежат закупка такой продукции и сырья, их хранение и поставка, а также розничная и развозная торговля. При этом запрет на торговлю без лицензии вступит только в марте следующего года.

Срок действия лицензий - не более 5 лет. Для их получения предусмотрен ряд требований, в том числе уплата госпошлины и отсутствие налоговой задолженности на сумму более 3 тысяч рублей.