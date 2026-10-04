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Порховская МБ опубликовала расписание выездов ФАПов на октябрь

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Расписание выездов мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на октябрь сообщила Порховская межрайонная больница в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение: Порховская межрайонная больница / Мах

Порховская МБ:

  • 6 октября состоится выезд в деревни Щилинка и Паникша;
  • 7 октября состоится выезд в деревню Бельское Устье;
  • 15 октября состоится выезд в деревню Загоска;
  • 20 октября состоится выезд в деревню Ясно;
  • 21 октября состоится выезд в деревни Бельское Устье и Холомки;
  • 27 октября состоится выезд в деревню Тинеи;
  • 29 октября состоится выезд в деревню Шмойлово.

Филиал «Дновский»:

  • 1 октября состоялся выезд в деревни Белошкино и Скново;
  • 6 октября состоится выезд в деревню Скугры;
  • 8 октября состоится выезд в деревню Новодети;
  • 13 октября состоится выезд в деревню Заклинье;
  • 15 октября состоится выезд в деревню Хотовань.

Филиал «Дедовичский»:

  • 1 октября состоялся выезд в деревню Вышегород;
  • 8 октября состоится выезд в деревню Дубишно;
  • 22 октября состоится выезд в деревню Вязье;
  • 29 октября состоится выезд в деревню Горушка.

Филиал «Бежаницкий»:

  • 12 октября состоится выезд в деревню Хряпьево;
  • 14 октября состоится выезд в село Кудеверь;
  • 21 октября состоится выезд в деревню Дворцы;
  • 23 октября состоится выезд в деревню Цевло;
  • 28 октября состоится выезд в деревню Турово.

Филиал «Локнянский»:

  • 6 октября состоится выезд в деревню Старостино;
  • 13 октября состоится выезд в деревню Башово;
  • 20 октября состоится выезд в деревню Липшани;
  • 27 октября состоится выезд в деревни Осипово Село, Грихново и Рожново.
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