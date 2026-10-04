Порховская МБ опубликовала расписание выездов ФАПов на октябрь

Расписание выездов мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на октябрь сообщила Порховская межрайонная больница в своем канале в мессенджере Мах.
Изображение: Порховская межрайонная больница / Мах
Порховская МБ:
- 6 октября состоится выезд в деревни Щилинка и Паникша;
- 7 октября состоится выезд в деревню Бельское Устье;
- 15 октября состоится выезд в деревню Загоска;
- 20 октября состоится выезд в деревню Ясно;
- 21 октября состоится выезд в деревни Бельское Устье и Холомки;
- 27 октября состоится выезд в деревню Тинеи;
- 29 октября состоится выезд в деревню Шмойлово.
Филиал «Дновский»:
- 1 октября состоялся выезд в деревни Белошкино и Скново;
- 6 октября состоится выезд в деревню Скугры;
- 8 октября состоится выезд в деревню Новодети;
- 13 октября состоится выезд в деревню Заклинье;
- 15 октября состоится выезд в деревню Хотовань.
Филиал «Дедовичский»:
- 1 октября состоялся выезд в деревню Вышегород;
- 8 октября состоится выезд в деревню Дубишно;
- 22 октября состоится выезд в деревню Вязье;
- 29 октября состоится выезд в деревню Горушка.
Филиал «Бежаницкий»:
- 12 октября состоится выезд в деревню Хряпьево;
- 14 октября состоится выезд в село Кудеверь;
- 21 октября состоится выезд в деревню Дворцы;
- 23 октября состоится выезд в деревню Цевло;
- 28 октября состоится выезд в деревню Турово.
Филиал «Локнянский»:
- 6 октября состоится выезд в деревню Старостино;
- 13 октября состоится выезд в деревню Башово;
- 20 октября состоится выезд в деревню Липшани;
- 27 октября состоится выезд в деревни Осипово Село, Грихново и Рожново.