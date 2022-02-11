Общество

Скончался экс-хранитель Дома-музея Ленина в Пскове

Скончался бывший хранитель Дома-музея В.И.Ленина (Домик «Искры») в Пскове Иван Баранов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном отделении КПРФ. В обкоме подчеркнули, что «Иван Александрович на протяжении многих лет с 1994 года был единственным штатным сотрудником Дома-музея».

«Он был хранителем нашей истории, связанной непосредственно с В.И. Лениным. Вся его жизнь была тесно связана с любимой работой. Он сохранил для нас и наших потомков Домик "Искры", мы неразрывно будем хранить в сердцах и светлой памяти самого Ивана Александровича», - отметили в обкоме КПРФ и выразили соболезнования родным и близким Ивана Баранова.

В советское время Иван Баранов работал в идеологическом отделе Псковского обкома КПСС. Он воспитал сына, который геройски погиб на войне в Афганистане.