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Общество

Как предупредить дачные кражи, рассказали в псковской полиции

13.02.2022 16:56|ПсковКомментариев: 0

УМВД России по Псковской области разъяснило жителям региона, что необходимо предпринять для предупреждения дачных краж. Соответствующие рекомендации размещены в воскресенье на сайте ведомства.

«Объектом преступных посягательств чаще всего становится имущество, которое остается на дачах без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым «спросом» у нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы.

В связи с этим владельцам дачных участков следует помнить, что проблема сохранности имущества требует к себе самого серьезного подхода. Безусловно, наиболее эффективной формой его защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией. Но если у вас такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими  рекомендациями.

Не оставляйте на даче ценные вещи, деньги, документы. Постарайтесь увезти их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена ваша дача или садоводческое товарищество.
Максимально затрудните посторонним доступ в ваше жилище. Установите надежные двери, оснастите их сложными замками, а на окна поставьте решетки.

Чаще навещайте свой дачный участок. По различным признакам злоумышленники  быстро  распознают, когда хозяева на даче бывают редко.

Попросите соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с принадлежащим вам имуществом. Это тем более актуально сейчас - в зимний период, когда на дачах малолюдно.

В случае потери ключей - срочно замените замки!

Если есть возможность - оборудуйте дом средствами видеофиксации.

Необходимо регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов и коллективно принимать  необходимые профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого товарищества.

Если кража у вас все же произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда следственно-оперативной группы постарайтесь сохранить следы преступления, не заходите в помещения, где побывали воры, не трогайте вещи, находящиеся не на своих местах.

Будьте внимательны и бдительны! При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков незнакомых лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02», - заключили в полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей
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