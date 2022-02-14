Общество

Псковичам предлагают приобрести на аукционе автомобиль «Ниссан»

Торги арестованного судебными приставами имущества пройдут в Псковской области в форме электронного аукциона 4 марта в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Заявки можно подавать до 1 марта включительно через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной по ссылке, а также на сайте электронной площадки. Участников аукциона определят 3 марта в 10.00.

На торги заявлен автомобиль «Ниссан Жук» 2011 года выпуска. Начальная цена лота – 651 000 рублей, сумма задатка – 98 000 рублей, шаг аукциона – 7 000 рублей. Автомобиль находится в городе Пскове.

Все торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по ссылке.

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, а также ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте, на сайте электронной торговой площадки и путем направления запроса на электронную почту продавца или через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер». Также это можно сделать в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях на улице Конной,10 в Пскове. Телефон: 8(8112)33-10-45 (доб. 204). По рабочим дням звонки принимают с 10.00 до 16.00 (в пятницу и предпраздничные дни - с 9.00 до 13.00), перерыв - с 13.00 до 14.00.