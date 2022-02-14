Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Как обычно, ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова обсудят актуальные темы прошедшей недели.

На этот раз в центре их внимания болезнь Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, которые оказались в одной больнице с коронавирусом; перспективы возобновления авиарейса Псков — Калининград и «минирование» офисов КПРФ в Псковской области.

Кроме того, ведущие обсудят темы строительства домов для детей-сирот и установки памятника Довмонту, и новость о том, что сертификат о вакцинации или перенесенном коронавирусе можно будет оформить на основании положительного теста на антитела.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.