Общество

Более 100 книг передали в районы псковские библиотекари

Участником VI общероссийской акции «Дарите книги с любовью» стала Центральная городская библиотека Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Псковские библиотекари организовали сбор книг в дар библиотекам региона. Так, ученики и учителя школ в селе Велье (Пушкиногорский район), в деревнях Паниковичи (Печорский район) и Родовое (Палкинский район) получили в подарок от Центральной городской библиотеки Пскова более 100 изданий. Это учебная, научная, познавательная литература, отечественная и зарубежная классика, произведения современных популярных авторов. И книги по краеведению, которые всегда вызывают большой интерес у читателей.

Цель общероссийской акции «Дарите книги с любовью» – собрать книги для библиотек, которым не хватает новых изданий для пополнения и обновления их фондов. «Читатели нашей большой страны нуждаются в доступе к современной качественной литературе, к новым изданиям, которые подчас редко и нерегулярно поступают в библиотеки в отдаленных регионах. Главная идея – напомнить, что книга была и остается замечательным подарком. И этот подарок очень ждут», – отметили организаторы.

Книги, собранные сотрудниками Центральной городской библиотеки Пскова, доставлены в образовательные учреждения области силами волонтеров. «Их отзывчивость и поддержка вдохновляют и нас находить силы и возможности для участия в жизни людей», - поблагодарили волонтеров и всех участников акции в библиотеке на Конной.

Просветительская благотворительная акция библиотеки «Февральский КнигоДар» прошла в числе мероприятий, проведенных по всей стране и приуроченных к Международному дню книгодарения. Праздник отмечается 14 февраля, напомнили в учреждении.