Общество

В себежском нацпарке пересчитывают животных по следам на снегу

Инспекторы национального парка «Себежский» и Ремдовского заказника ведут работу по учету численности зверей и птиц на территории по следам на снегу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации парка.

Фото здесь и далее: национальный парк «Себежский»

«Уже месяц всех наших инспекторов объединяет еще одно общее дело – зимний маршрутный учет. Это метод учета численности зверей и птиц на территории по следам на снегу. Все начинается с планирования маршрута. У нас на территории парка в этом году 16 маршрутов протяженностью около 10 км каждый, на территории Ремдовского заказника - 7. Все работы по ЗМУ, включая планирование, проведение полевых работ и определение численности зверей и птиц, должны быть закончены к 10 марта. Уже пройдено 13 маршрутов в Себежском парке и 3 - в заказнике. Есть уверенность что наши сотрудники справятся вовремя», - рассказали в администрации национального парка.

Специалисты пояснили, что проходить зимний маршрутный учет можно на любом транспорте со скоростью до 40 км в час. «Можно и пешком, но по глубокому снегу это делать довольно тяжело. Сейчас инспекторами используется болотоход, его примерная скорость передвижения по зимнему лесу – около 7 км в час. Это, конечно, не пешком, но и легкой такую поездку не назовешь. Увлекательной – да», - заметили в себежском нацпарке.

«Теперь инспекторам не нужны тетради, все делается с помощью телефона. Увидел след – ставишь точку на маршруте и помечаешь, чей след и в какую сторону идет. Для этого, конечно, в первую очередь необходимо отличать след волка от лисы и косули от зайца. Этому учат старшие сотрудники – недавно пришедших, ведь ЗМУ входит в должностные обязанности всех государственных инспекторов», - поделились специалисты.

Они также добавили, что раньше много времени уходило на аналитическую работу - необходимо обобщить все данные из ведомостей и получить количество зверей и птиц, следы которых зафиксированы за год. Теперь все данные обрабатываются с помощью специальной программы. Полученные цифры сравнивают с результатами предыдущих годов, отслеживается динамика и на основе полученных данных, если есть такая необходимость, вносятся изменения в работу по биотехническим мероприятиям и научным исследованиям.