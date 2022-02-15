Общество

Широкий круг вакансий имеется на псковском заводе «Титан-Полимер»

Широкий круг вакансий имеется на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил генеральный директор завода Герман Петрушко.

«Завод сейчас входит в заключительную фазу строительства, поэтому у нас объявлен набор сотрудников. Представлен очень широкий круг вакансий, ознакомиться с ними можно у нас на сайте или в офисе на улице Ленина, 17 в Пскове», - сказал Герман Петрушко. Предприятие испытывает потребность в специалистах различного профиля.

По состоянию на февраль на заводе «Титан-Полимер» работают около 170 сотрудников.

«Понятно, что нам подойдут не все, поскольку у завода есть свои квалификационные требования, но, поверьте, мы стараемся максимально заполнить наше предприятие жителями Пскова и Псковской области», - подчеркнул директор завода.